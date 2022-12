Le demi-siècle du marché de Noël d’Eupen a été dignement célébré

Pour les amateurs de marchés de Noël, celui d’Eupen est un incontournable. S’inspirant davantage des "weihnachtsmarkt" allemands que des marchés de Noël liégeois, celui-ci se distingue par un nombre impressionnant de chalets proposant des articles aussi divers que variés. Et donc pas uniquement réservé aux produits de bouche. On a pu y croiser évidemment des articles de Noël qui sont parfaits pour décorer nos maisons mais aussi de chouettes et originales créations artisanales ou encore des produits venant d’autres produits tels des savons de Marseille apportant un peu de soleil dans cette froideur connue ce week-end.