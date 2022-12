À l’origine des marchés de Noël en Belgique, Eupen fête ses 50 ans

Le marché de Noël d’Eupen n’a ni les siècles de celui de Strasbourg (1570, plus vieux de France) ni le record (semble-t-il) de Bautzen (1384), mais il est pionnier dans l’Eurégio

"Il aimait l’ambiance de Noël et était président du syndicat d’initiative. Les marchés de Noël n’existaient pas encore dans l’Eurégio, pas même à Aix-la-Chapelle qui est venu un an plus tard. On l’a très certainement inspiré, sourit Marion Decker, en charge de l’organisation du marché pour l’office du tourisme. Liège, Maastricht ou encore Bruxelles sont des marchés qui, eux aussi, sont venus après celui d’Eupen. À l’origine, c’est Robert Schaaf qui, avec des scouts, a construit les premiers chalets. Il y a en avait dix, sur la place. Et le succès fut au rendez-vous, avec en plus la présence de saint Nicolas." Le marché de Noël proposait alors des produits qui ont disparu des chalets. "Un exposant vendait des oranges ! Il y a 50 ans, l’apport de vitamines était encore considéré comme quelque chose de spécial (rires). On avait déjà des clubs et associations au bénéfice de bonnes œuvres, et des commerçants eupenois."

Jusqu’à 100 chalets sur la Werthplatz en 1992

Le marché a pris de la consistance au fil des ans, jusqu’à l’apogée des 20 ans, en 1992. "C’était le plus grand, presque trop grand, se souvient Marion Decker. Nous avions presque 100 chalets, sur la Werthplatz. Nous avions dû bloquer des rues autour. C’était particulier avec les maisons patriciennes (on en retrouve aussi au centre-ville). Cette année, nous avons 68 chalets, ce qui est déjà beaucoup pour une petite ville comme Eupen."

Eupen n’a jamais voulu "surcommuniquer" sur sa position de plus vieux marché de Noël, en raison notamment d’une faiblesse… qui est, paradoxalement, aussi une force. "On pourrait jouer sur le fait qu’on a le plus ancien marché, mais notre souci c’est qu’il n’est organisé qu’un week-end alors que d’autres sont en place pour trois semaines ou un mois. Nous, on barre le centre-ville donc pour les commerçants nous ne l’organisons que trois jours (du 9 au 11 décembre cette année). On a déjà pensé à prolonger sur deux ou trois week-ends, mais nous avons aussi à Eupen de nombreuses associations (les Kiwanis, la Table Ronde 50, le Lions Club, etc.). Et pour eux c’est plus difficile de tenir le chalet en semaine ou sur davantage de dates. Mais nous sommes heureux d’avoir un très bon marché de Noël, avec beaucoup de visiteur de l’Eurégio. C’est sans doute plus intéressant d’avoir beaucoup sur un week-end que d’étaler sur trois semaines…"

De même, déménager le marché eupenois n’est plus une option privilégiée, malgré les obstacles que représente un tel événement dans des rues de la ville haute (la vitrine des commerçants, le passage des pompiers, le garage des riverains…). "Ce n’est pas facile mais on reste sur le même emplacement (place du marché, rue de l’Église, Klötzerbahn, rue de la Montagne et Am Clown). Dans un centre-ville, on a beaucoup de lumières, de décorations. On a les couronnes de l’Avent, des braseros installés un peu partout (ça n’existe pas ailleurs et ça donne une ambiance chaleureuse)… Ce serait plus facile sur une place, mais être en ville fait aussi toute l’ambiance de notre marché de Noël. C’est vraiment une ambiance typique, spéciale comparée à d’autre marchés de Noël (des gens de Namur, par exemple, m’ont déjà dit qu’Eupen était vraiment unique). Avec des accents germaniques, des chants… et le vrai saint Nicolas !", conclut Marion Decker, comme pour convaincre les derniers sceptiques.