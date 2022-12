Début des festivités de Noël à Eupen

Depuis ce jeudi, et jusqu’au 24 décembre, les motifs de Noël ont été installés dans le centre d’Eupen, et plus spécifiquement sur la place du marché. Là, chaque soir jusqu’à Noël, le rituel d’ouverture des fenêtres s’orchestre à 17 h 30. Un événement qui anime la place depuis plus de 20 ans et qui attire des locaux et de nombreux visiteurs qui font aussi le déplacement pour admirer le calendrier de l’Avent (jusqu’au 7 janvier). Autre moment fort attendu ce dimanche avec le char de saint Nicolas entouré des pompiers à l’occasion de la Sainte-Barbe. Sans oublier, mardi à 17 h 30, une nouvelle apparition de saint Nicolas avec, cette fois, l’orchestre d’harmonie d’Eupen.