Un stand écoresponsable développé par la société eupenoise ROM

"Dans un souci de développement durable", ROM a donc créé un sol amovible, démontable et réutilisable. "Des rideaux remplacent les murs en contreplaqué, ce qui permet une réutilisation et plus de modularité lors des foires, reprend le responsable communication pour ROM. De plus, afin de remplacer les parois, le stand est muni de murs en toile, ce qui permet de créer des espaces solides", mais aussi d’alléger la structure et ainsi réduire "de 50% la capacité de transport, soit 4 semi-remorques".

Outre vanter le Red Dot Award remporté cette année, le salon de Bruxelles était l’occasion de "présenter un tissu moderne et recyclé à partir de bouteilles PET, 170 par canapé". Conceptualisé en Belgique, ce tissu permet également "de diminuer l’impact CO2 de l’import de tissu".