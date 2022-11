Des bières de 41 pays différents jugées par un jury international à Eupen

Ces 1er, 2 et 3 novembre 2022, des professionnels du monde entier vont ainsi déguster et juger 1 800 bières brassées dans 41 pays différents. "Il y a des Uruguayens, des Finlandais, des Italiens, des Canadiens, même des Japonais qui ont fait le trajet pour venir à Eupen et déguster des bières du monde entier. Ce ne sont que des professionnels indépendants, des journalistes spécialisés, des distributeurs, des acheteurs. Au niveau belge, il y a par exemple celui de chez Cora et de chez Delhaize,…"

Brussels Beer Challenge Eupen ©France Fouarge

Ils évalueront ainsi tous les échantillons par série suivant différents critères: l’apparence, les arômes, les aspects gustatifs, les aspects techniques et l’appropriation à sa catégorie. Par catégorie, il y en a une soixantaine, seront ensuite décernées les médailles d’or, d’argent et de bronze. "Une médaille pour les brasseries, cela fait vraiment la différence. C’est une reconnaissance de la part des professionnels et un argument commercial très utile. Mais pour ceux qui n’ont pas de médaille, c’est intéressant aussi parce que chaque brasseur reçoit un compte rendu de la bière qui a été dégustée, ce qui leur permet de s’améliorer", avance le directeur, qui assure qu’il n’y a pas que des mastodontes dans les participants. "AB Inbev présente des échantillons, mais les petites brasseries, comme ici dans la région la brasserie de Bellevaux, la brasserie Peak ou la brasserie de l’abbaye du Val-Dieu, sont là également."

Pour connaître les grands gagnants, il faudra cependant un peu de patience car ils seront annoncés le 21 novembre prochain au salon Horeca Expo à Gand.