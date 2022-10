Le Brussels Beer Challenge aura lieu cette année… à Eupen

Lancé en 2012, le Brussels Beer Challenge a déjà fait escale quatre fois à Bruxelles, trois fois en Flandre (Louvain, Anvers et Malines), et autant en Wallonie (Liège, Namur et Mons). Il était temps pour la Communauté germanophone et ses 78 000 habitants d’accueillir ce concours brassicole international. L’entité fédérée a d’ailleurs plus que son mot à dire au sujet de la bière en Belgique puisque c’est elle qui a déposé le dossier de la culture de la bière belge au patrimoine immatériel de l’Unesco en 2015, ce qui a débouché, un an et demi plus tard, sur une reconnaissance par l’instance onusienne.

Comme d’habitude dans ce genre de discipline, les 80 jurés issus du monde entier dégusteront à l’aveugle les bières, réparties dans une cinquantaine de catégories différentes (saisons, blanches, IPA…). De nombreuses bières auront donc l’opportunité de repartir d’Eupen avec une médaille, bien que le taux de breuvages primés reste raisonnable, autour des 15%, assurent les organisateurs.

Parmi les catégories en vogue cette année, l’indémodable triple compte plus de 100 représentantes dont une soixantaine en provenance du Plat Pays. Le vieillissement de bière sur bois a toujours la cote également, avec des expériences faites dans des fûts ayant contenu des spiritueux (armagnac, rhum, bourbon) ou des vins (rouge, blanc, liquoreux). Les brasseries alignant des bières à ce concours proviennent de 41 pays. Cent vingt brasseurs belges tentent leur chance.

La remise des prix se fera le mardi 22 novembre au salon Horeca Expo à Gand.