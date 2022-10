Des cambrioleurs actifs à Eupen ce vendredi

Plus tôt dans la journée, à 13h 50, une tentative de cambriolage a été signalée à Am Bahndamm, toujours à Eupen. Des dommages sont constatés à la porte arrière de la cuisine menant au jardin, une barre inférieure de la porte vitrée s'est détachée. "Le voisin a aperçu peu avant 11 heures trois hommes suspects dans le jardin de la maison concernée. Après qu'ils aient remarqué le voisin, ils sont partis". Les trois individus ont entre 18 et 30 ans, mesurent entre 1,75 et 1,85 m et ont les cheveux foncés. Ils étaient habillés de la même façon : ils portaient un pantalon noir, une veste noire et des casquettes noires.