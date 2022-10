Deux Deux ans de prison pour le vol d'une voiture ancêtre à Eupen

Ce jour-là, le propriétaire de la voiture a signalé à la police le vol à Eupen. Un peu plus tard, la voiture s’est garée sur le parking d’un magasin et son occupant a pris la fuite. Il sera finalement interpellé mais refusera de donner l’identité de la personne qui l’accompagnait. L’analyse des images de caméras de surveillance permettra d’établir que le propriétaire de la Mercedes a été suivi par une voiture immatriculée aux Pays-Bas. Un des deux occupants de la voiture en est sorti et a volé l’ancêtre.