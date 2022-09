Dans pareille situation, la logique aurait été de se faire discret. Mais non… Car à 15 h 26, le service de la police a été appelé rue Neutre à Herbesthal pour un différent entre un conducteur et son passager. Les deux se sont emportés, et le conducteur a stoppé le véhicule pour en venir aux mains… Ce que les policiers ont découvert, c’est qu’ils se trouvaient face au même bonhomme interpellé plus tôt dans la journée. Toujours ivre, mais avec des blessures au visage désormais.

Le parquet a donc décidé de procéder à une saisie du véhicule le temps de la suspension du permis de conduire.