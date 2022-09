Internet: la fibre optique en Communauté germanophone d’ici 2026

Isabelle Weykmans, la ministre des Médias de la Communauté germanophone se réjouit de cette arrivée de l’internet ultrarapide et de ce partenariat. "Ce partenariat public-privé offre la base pour couvrir notre région rurale d’ici fin 2026 avec la technologie de réseau la plus performante et ainsi poser les fondements de la transition numérique. C’est la meilleure garantie d’avenir pour notre région de vie et notre région économique. Le déploiement de la fibre optique, qui se fera avec le plus grand nombre possible d’entreprises locales, fera progresser notre région de manière décisive."