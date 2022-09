Verviers, Limbourg, Pepinster ou encore Trooz… Des noms de villes et communes qui s’imposent lorsqu’on évoque les inondations dans la vallée de la Vesdre. Située en amont, et donc première victime de la Vesdre, la ville d’Eupen n’a pas été plus épargnée que ses voisines en aval.

Ce lundi 12 septembre, 14 mois après les inondations, c’est dans le pavillon de la Scheiblerplatz, ville basse, que l’échevin des Travaux a convié la presse. Un lieu symbolique, puisque c’est là que la Vesdre rencontre la Helle, formant un torrent destructeur le 14 juillet 2021.

Michael Scholl (PFF-MR), échevin des Travaux à Eupen. ©EdA LABEYE Philippe

Michael Scholl (PFF-MR) le concède volontiers: "On est toujours débordé, si bien qu’on ne peut pas encore déterminer exactement le budget (et l’impact financier pour la Ville d’Eupen) des réparations. Heureusement, la Communauté germanophone nous a mis 25 millions d’euros à disposition pour les infrastructures communales. Et la collaboration avec la Région wallonne est très bonne. Cette dernière est chargée de remettre en état les routes, les berges… Tandis que les infrastructures sont prises en charge par la Communauté germanophone. À ce stade, et alors que nous travaillons depuis 14 mois, on a fait 30%, peut-être 40%, des travaux. On espère y voir beaucoup plus clair en 2024".

Il reste encore beaucoup de travail le long de la Vesdre et de la Helle. ©EdA LABEYE Philippe

Les berges et le lit des rivières

La première étape, après avoir déblayé les rues d’Eupen, fut d’entreprendre le curage de la Vesdre et de la Helle. "La Région wallonne s’est occupée de draguer les deux cours d’eau, de terrasser et de remettre en état les empierrements afin de permettre à l’eau d’avoir davantage d’espace à l’avenir. C’est également la Région qui s’est occupée de la réparation des berges dès septembre 2021", poursuit l’échevin. Des travaux visibles dans le quartier Quartum (Hütte), rue Langesthal ou sur Oestrasse vers Baelen.

Les collecteurs d’eaux usées

La seconde étape, en cours, concerne les collecteurs d’eaux usées qui relient Eupen à la station d’épuration de Membach. Le curage et l’endoscopie sont nécessaires pour les 3400 collecteurs répertoriés. Mandaté par l’AIDE, Trajeco-Bodarwé s’y emploie depuis août. "Mais nous devrons remplacer 130 collecteurs. Nous avons aussi 41 chambres de visite à remplacer", signale Michael Scholl.

130 collecteurs doivent être remplacés. ©EdA LABEYE Philippe

Huit ponts à réparer

À Eupen, 8 ponts ont également été endommagés ou détruits par les inondations. "Nous avons déjà remplacé un pont définitivement (à Bellmerin) et nous avons un pont provisoire à Hütte, en direction de la piscine. Les autres seront remplacés par des passerelles étudiées pour permettre à l’eau de passer plus facilement (via des filets et sans pilastre). Un tel pont a déjà été installé à Verviers (nous travaillons aussi avec le bureau Servais). Parmi ceux-ci, celui situé au bout de Langesthal ne pourra plus laisser passer les véhicules, hormis les secours. C’était une demande des riverains."

Ce pont sera totalement remis à neuf. ©EdA LABEYE Philippe

Enfin, d’autres chantiers seront entrepris dès 2023, notamment la réparation complète de Schilsweg (la N67, direction Montjoie) par la Région wallonne; ou encore le vaste chantier qui concernera l’ensemble du quartier de la rue de Malmedy (derrière la câblerie, un quartier visité en février par des députés européens qui cet été déploraient un manque de moyens), une fois que la réparation du pont situé sur cette artère sera achevée (il pourrait, à terme, être interdit aux véhicules). "Nous avons déjà bien avancé, mais nous avons encore beaucoup de projets en cours pour toute la ville basse", résume Michael Scholl.