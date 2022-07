Un incendie s’était déclaré suite à l’enlèvement de mauvaises herbes à l’extérieur du bâtiment avec un brûleur à gaz: une porte en bois avait pris feu. « La cause de l’incendie a pu être déterminée rapidement et il a pu être éteint sans dommages majeurs au bâtiment et à l’inventaire. »