Un Red Dot Award pour le canapé Miller de l’entreprise ROM basée à Eupen

La liste des gagnants 2022 est conséquente (2242) et variée, elle englobe des marques multinationales de l’ameublement, de l’automobile, de l’électronique, du design, etc.

En Belgique, 23 produits ont été primés cette année dont 3 "Best of the Best" (pour un revêtement de toiture, un système d’éclairage et un parasol/lampe) et 20 Red Dot dont quelques marques connues: Thalys, Renson, Delta Light, Tupperware, Ideal Standard, Novy…

Si on peut déplorer l’absence d’acteur wallon, on se réjouit de la présence de l’entreprise eupenoise ROM, le leader européen du canapé sur mesure (les seuls en Europe à proposer des canapés modifiables à l’échelle de 10 cm) et plus gros producteur belge, qui voit son modèle "Miller" couronné d’un Red Dot Design Award 2022.

L’entreprise familiale ROM, fondée en 1961 et disposant d’un vaste showroom avec la Villa Romana, produit plus de 30000 canapés par an pour plus de 20 pays (chiffres d’affaires de près de 70 millions d’euros). Avec le Miller, elle apporte sur le marché "une fonction relax révolutionnaire" . "Le Miller se caractérise par le volume cubique de l’assise, du dossier et de l’accoudoir" , souligne le jury qui a apprécié le soin apporté à la conception, le look moderne (avec de fins pieds en métal) et le confort élevé ainsi que la fonction relax intégrée révolutionnaire (une innovation mondiale qui se déploie grâce à deux moteurs). Le produit supervisé par Paul Falkenberg, configurable à l’infini (ou presque), est proposé dans près de 12 pays et proche de chez nous à Verviers (Modello), Welkenraedt (Meubles Wansart) et Eupen (Villa Romana, évidemment).