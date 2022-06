Polytex s’installe dans l’ancienne chocolaterie Jacques

La société eupenoise Polytex, spécialisée dans les vêtements de travail (location, achat, entretien…) et dans les tapis absorbants, fondée sous cette appellation en 1987 mais dont les activités de blanchisserie remontent à 1955, va regrouper ses deux sites de productions (Eupen et Saint-Vith) dans l’ancienne chocolaterie Jacques. L’information publiée par la BRF a été confirmée ce 3 juin par l’entreprise familiale qui précise que « les travaux de rénovation ont commencé et que le magasin ainsi que l’administration resteront à leur emplacement actuel », soit rue de l’Industrie 15 à Eupen… à 250 m à peine de la chocolaterie Jacques qui a fermé ses portes en mai 2019, elle qui fut créée à Verviers en 1896.