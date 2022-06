Grand contrôle de police transfrontalier ce 1er  juin 2022 dans l’Euregio: plus de 600 infractions constatées (+ photos)

C’est un contrôle de police d’envergure qui s’est déroulé ce mercredi 1er juin 2022. Et plus précisément au niveau de la zone des trois frontières que forment la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, notamment du côté de Raeren, La Calamine ou Plombières parmi de nombreux lieux. En tout, ce ne sont pas moins de seize entités de police des trois pays qui se sont regroupées pour ce contrôle massif. Avec comme représentants belges les zones de police Vesdre-Gueule et Eifel et la police fédérale d’Eupen et de Liège. Ces forces étaient aidées par la police des autoroutes liégeoises et le bureau de douane d’Eupen. "Les contrôles de police transfrontaliers ont plusieurs objectifs: la lutte contre les infractions liées à l’alcool et aux drogues au volant; la lutte contre la criminalité en mettant l’accent sur le cambriolage et le vol; les mobile-homes et l’importation illégale ou de contrebande. Enfin, il y a le fait de renforcer le sentiment de sécurité des habitants de l’Euregio Meuse-Rhin avec une intensification de la coopération transfrontalière."