Un nouveau balisage pour faciliter la randonnée dans les Cantons de l’Est

Après une première phase terminée dans le sud en 2019, l’ensemble des neufs communes des Cantons de l’Est est aujourd’hui équipé de points-noeuds pédestres. 3450 poteaux numérotés ont au total été placés aux carrefours importants. "Les Cantons de l’Est avaient un très grand nombre de balades balisées, avec plus de 2000 km! L’entretien de ce réseau était devenu très compliqué et, en même temps, ce nombre effrayait le touriste. On a voulu faire le ménage. En se basant sur les boucles existantes, on les a coulées dans un maillage qui couvre l’ensemble de la région et qui privilégie les jonctions les plus adéquates en termes de revêtement de sol, de découverte de paysage…" , retrace Sandra De Taeye, directrice de l’Agence du tourisme des Cantons de l’Est.