Un 30e festival réussi pour le Muzik Marathon

Pour cette édition anniversaire, les organisateurs ont opté pour une programmation "best of" avec notamment des artistes qui se sont déjà produits sur les scènes eupenoises au cours des trois dernières décennies, comme la formation allemande Señor Torpedo qui proposait du Modern Indie Disco ou encore Jungle by Night, Carmina Viva et l’académie de la Communauté germanophone.

Mais aussi quelques groupes régionaux comme les verviétois de The Detain ou encore la locale de l’étape, l’Eupenoise Romy Conzen qui a fait bouger la scène principale.

D’ailleurs, à propos de scènes, il y en avait en tout pas moins d’une dizaine qui était disposée dans le centre d’Eupen.Sans oublier, pour la première fois au Musik Marathon, une scène électro au centre culturel Alter Schlachthof.

Le rendez-vous est déjà donné pour l’an prochain avec, espérons-le, une météo toujours aussi radieuse et qui convenait parfaitement au Muzik Marathon.