Sur le terrain voisin de l’autosécurité et face au garage Johnen, ce conséquent projet fait polémique sur Internet quant à son affectation, à son financement, à ses utilisateurs, à sa volumétrie…

La bourgmestre pointée du doigt

Les commentaires sont nombreux, rarement constructifs et souvent hors de propos (la bourgmestre étant citée pour d’éventuelles accointances). "Cela fait 16 ou 17 ans que je ne les lis plus, nous répond Claudia Niessen, bourgmestre d’Eupen en charge de l’Aménagement du territoire. Les commentaires ne touchent pas au fond du projet, certains visent ma personne… C’est n’importe quoi. On critique le fait que je connais l’ASBL, mais alors je dois donner un permis à toutes les ASBL d’Eupen."

La bourgmestre passe outre les attaques personnelles et développe l’objet de la demande déposée à l’Urbanisme. "Ici, c’est une ASBL qui a demandé pour construire un centre culturel à cet endroit. L’enquête se concentre sur le bâtiment, c’est une enquête d’architecture urbanistique. On ne se prononce pas sur les activités de l’ASBL, car il n’y a pas une demande pour un permis global. Et en tant que Commune, je n’ai aucun niveau légal pour ne pas juger de la demande de cette ASBL présente sur Eupen depuis un certain temps."

Une enquête de la police qui n’avait débouché sur rien

Cette ASBL est principalement composée "d’une communauté bosniaque d’Eupen, de La Calamine et de Raeren" . "Certains avaient émis, par le passé, des doutes quant aux activités légales ou non de l’ASBL. On avait fait vérifier cela par la police et nous n’avions eu aucun retour, aucune suspicion. Ce sont des gens qui sont depuis presque six ans implantés dans des bureaux et salles dans le zoning, mais ils doivent quitter les lieux. Or, un tel immeuble n’est pas permis dans les prescriptions du zoning. En tant que Commune, on trouve cela dommage car ça aurait évité d’éventuelles nuisances, mais ce n’est pas possible. Après, ils ont la volonté de s’implanter rue de Verviers, où se trouvent un garage, des écoles, dans le futur le bâtiment intégré de la police (locale et fédérale), etc. C’est un axe diversifié, pas uniquement résidentiel.Je ne peux pas nier la procédure d’une ASBL qui demande un permis de construire."

Centre culturel… ou mosquée?

L’affectation des lieux inquiète certains Eupenois. La bourgmestre précise. "Oui, il y est prévu une salle de prière… Mais pas que ça. La demande porte sur un centre culturel qui fera de l’éducation, etc. Il n’y a pas de demande pour un lieu de culte, lequel pour être agréé doit passer par la Communauté germanophone avec avis de la Ville qui, comme pour une fabrique d’église chrétienne, aurait vue sur les budgets en conseil communal. Ce n’est pas le cas ici, ce n’est pas un centre islamique ou une mosquée comme on peut l’entendre. C’est un centre culturel bosniaque. Ça existe déjà sur Eupen, rue Neuve par exemple. Ici, on ne peut que se prononcer sur la construction d’un nouveau bâtiment, sur son architecture."

Avec quel financement?

La question des fonds nécessaires pour un tel bâtiment a également été soulevée par des Eupenois. La Ville d’Eupen n’a pas reçu une demande de subside. "Le financement? C’est purement privé, ils n’ont demandé aucun subside. C’est leur risque, leur projet… Comme pour un particulier ou d’autres ASBL qui louent des immeubles."

Assez de places pour le parking?

Autre grief soulevé, les huit places de parking dessinées sur les plans… "C’est pour cela qu’il y a une enquête publique. Si cela ne suffit pas, on peut demander à l’architecte d’agrandir le parking sur l’arrière. On a une enquête publique et on essayera d’y intégrer toutes les remarques des riverains et citoyens. Nous, on doit se prononcer sur le bâtiment, sur son architecture. Pas sur l’activité" , rappelle une dernière fois Claudia Niessen.

Les questions, observations ou remarques sur ce projet doivent être adressées à la Ville d’Eupen (Collège communal d’Eupen, Service des Bâtiment et Environnement, Stadthaus 1, 4700 Eupen) pour le lundi 23 mai. L’avis est affiché rue de Verviers.