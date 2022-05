Le premier élément, c’est qu’un "véhicule de police avec feux bleus allumés et sirènes précède toujours la course. Peu de temps après, le véhicule ouvreur suit. Ce dernier a un drapeau rouge et le panneau A51 (panneau de danger) avec l’inscription “COURSE” sur le toit" .

Pour les usagers de la route, ce convoie signifie "arrêtez immédiatement le véhicule à droite jusqu’au passage du dernier véhicule, signalé par un drapeau vert. Ce n’est qu’après que votre route peut se poursuivre" .

La police en profite pour rappeler qu’il est interdit de couper la course cycliste en traversant, par exemple à un carrefour, et que cette interdiction s’applique également aux piétons. "La police dirigera la circulation aux principaux carrefours et des signaleurs seront présents aux intersections mineures. Il est impératif que vous suiviez leurs instructions" , insiste la police.

Autant le savoir, afin d’éviter, par exemple, un accident semblable à celui vécu par Maximilian Schachmann dans le final du Tour de Lombardie 2020.