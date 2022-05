Gratuit depuis 2015 (le festival était gratuit en 1992, déjà, mais la formule avait été modifiée… ce qui avait permis notamment d’attirer des groupes plus réputés comme Suarez, K’s Choice, Bali Murphy ou encore Girls in Hawaii), ce "festival de découverte eurégional" prévoit un "best of" avec notamment Bai Kamara Jr. & The Voodoo Sniffers (le dimanche), Gráinne Holland (aussi le dimanche), Jungle by Night (groupe de dance et pop issu des Pays-Bas, le samedi) ainsi que Moad (toujours le samedi). Sont aussi à l’affiche Señor Torpedo, Hiss, Carmina Viva (chorale) et l’académie musicale de la Communauté germanophone. Sans oublier Annabel Lee, Go March, Marbie Sounds, Boogie Beats, Popular Slut Club, Cuff Kollektif, Urban Project et DMI le samedi. Ainsi que, le dimanche, Jaguar Jaguar, Aggregat, Echt!, Mary & The Poppins, l’Euregio Saxophone Orchestra, Fyus, Ocarina, The Detain, August Klar, Léna & Louise Kollmeier, Hackensaw Boys et Dock in Absolute.

Nouveau: une scène électro à l’ancien abattoir

Pour la première fois, le festival proposera une scène électro à l’ancien abattoir, avec Micronox & M-Sloth, Sam Hopkins, Jackin with the drums, Herz & Schrittmacher, Gràzon, Caspro, Dj Barfuss von den Printshopboys, Oakley et Green Goulasch. Des découvertes, le fil conducteur de ce festival, assurément.

087/594620 – www.eupenmusikmarathon.be/fr/