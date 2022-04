Jusqu’à 4 ans de prison pour une tentative d’extorsion à l’aide d’une hache à La Calamine

Les faits se sont déroulés en décembre 2021 dans un appartement du Country Club à La Calamine. Un ressortissant allemand ayant habité Welkenraedt, né en 1992, et un complice se sont rendus sur place, de nuit, pour récupérer 500 euros prêtés à l’occupant des lieux, qu’ils ont menacé et frappé avec le manche d’une hache. La victime est parvenue à prendre la fuite en sautant de son balcon, à six mètres de hauteur, pour se réfugier chez un voisin. Le tribunal a estimé que la tentative d’extorsion était établie, même si les prévenus venaient récupérer de l’argent qui leur appartenait.