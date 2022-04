Le quadragénaire a été reconnu coupable d’enlèvement, d’agression sexuelle et de coups et blessures volontaires sur des enfants de son voisinage, âgés de 4 et 6 ans. Les faits se sont déroulés le 16 octobre 2021 dans le quartier de Brandehövel à La Calamine. Ce jour-là, un frère et une sœur qui jouaient dans le quartier avaient disparu. Après plus d’une heure trente de recherche, ils avaient été retrouvés chez un habitant de la cité déjà condamné pour des faits à caractère pédopornographique.

Suspect ivre

Lors de l’intervention de la police, le suspect, ivre, a été retrouvé gisant au sol en caleçon. Il a été arrêté et se trouve depuis en détention préventive.

Lors de l’audience précédente, le prévenu avait reconnu avoir caressé la petite fille mais uniquement au niveau du ventre et des jambes. Pour le tribunal, toutes les préventions sont établies: l’enlèvement, l’agression sexuelle et les coups et blessures volontaires. Le tribunal l’a donc condamné à une peine de 10 ans de prison, assortie d’une mise à disposition du tribunal d’application des peines pour une durée de 15 ans supplémentaires. Il doit aussi indemniser les victimes.