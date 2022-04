Des soins esthétiques à Eupen pour les personnes touchées par le cancer

Le projet consiste à proposer de « l’onco-esthétique » aux patient(e)s souffrant du cancer et à leurs proches à travers les soins prodigués par la Waimeraise Vinciane Fabry.

Bien-être physique et psychologique

Concrètement, ce sont des soins visages, des manucures, des massages, du maquillage: des ateliers individuels ou collectifs spécifiques pour aider le patient et ses proches à retrouver une forme de bien-être physique et psychologique.

Sa maman a eu plusieurs cancers

Ce projet a germé dans la tête de Vinciane Fabry, habitante d’Ovifat:

"Ma maman a eu plusieurs cancers quand j’étais très jeune et à l’époque les maisons de ressourcements n’existaient pas, l’esthétique sociale en était à ses débuts. Je trouvais dommage qu’il n’y ait même pas de maquillage correctif pour redonner un visage aux patients. Les dames et les messieurs étaient vraiment abandonnés par rapport à l’image d’eux-mêmes, on ne parlait pas de bien-être".

Les événements de la vie lui ont permis de se recentrer sur elle-même et elle a décidé de reprendre des études d’esthéticienne après une carrière dans un tout autre domaine. Elle voulait à travers l’esthétique"apporter un certain bien être aux personnes",après quelques recherches elle a découvert l’esthétique sociale. Ça regroupe non seulement les soins d’oncologie mais aussi ceux apportés aux enfants et aux personnes âgées,"les personnes dites fragilisées". Sa spécialisation en poche, elle a pris contact avec l’ASBL Lichtblicke tout juste créée en 2019. Ce qui l’a attirée dans cette maison de ressourcement, c’est l’inclusion des proches dans les soins de détente et de bien-être. Elle ajoute:

"Je trouvais l’approche très importante parce qu’on a tendance à oublier la famille ou les proches".

Les soins se déroulent dans les locaux de l’ASBL Lichtblicke située à Eupen, informations et rendez-vous auprès de Karine Vanommeslaeghe au 0485/441097 ou auprès d’Yvonne Sebastian 0473/474855.