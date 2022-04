Cette année, 258 places de découverte sont offertes par 168 entreprises participantes. Différents métiers sont accessibles aux jeunes. Parmi les secteurs les plus prisés, on retrouve la construction, le bois, le métal et le secteur automobile. "Chaque année, après les 'Schnupperwochen', on constate une augmentation du nombre de contrats d’apprentissage pour les métiers mis en avant" , a indiqué Lydia Klinkenberg, la ministre en charge de l’Enseignement et de la Formation, lors de la visite de l’entreprise métallurgique Achim Belleflamme AG à Eupen qui accueille un adolescent de 15 ans. Si ces semaines d’initiationremportent un certain succès auprès des jeunes, elles sont également très importantes pour les entreprises, sans cesse à la recherche de main-d’œuvre qualifiée. L’IAWM précise que 46,6% des participants sont originaires des communes du sud de la Communauté, 41,2% des communes du nord, 10,1% de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 2,1% d’Allemagne. Avec 76,4%, les garçons sont nettement plus représentés que filles qui ont tendance à moins se diriger vers ces métiers.