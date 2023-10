Des élèves de 1re primaire plantent une mini-forêt de 100 m2

Les élèves de la classe de Madame Nadine, à l’école du Centre d’Andrimont, se sont transformés en petits jardiniers le temps d’une matinée ce vendredi. Ils ont planté de nombreux plants d’essences locales sur une parcelle d’à peine 100 m2 à quelques pas de leur école. "C’est une mini-forêt urbaine suivant la méthode de Miyawaki. Ce sont trois essences locales par m2 et donc ça crée une saine compétition au niveau des arbres. Les arbres qui vont rester seront plus robustes. Elle demande peu d’entretien et pousse relativement plus vite. Pour ce projet, nous nous sommes alliés avec Urban Forests", détaille Anne-François Gerday, facilitatrice de la fondation du réseau Solidaris. Ce projet découle du Solidaris Day organisé en août à Dison, "C’est un événement unique et on avait envie de s’inscrire dans quelque chose de plus durable."