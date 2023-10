Succès à la 203e foire aux macarons de Dison (Photos)

Retrouver ses sœurs

Au détour d’un stand discret près de la place du Sablon, Nathalie vendait des macarons à l’ancienne, confectionnés de ses mains.

Nathalie espère que sa fille pourra revoir ses soeurs parties au Canada depuis plusieurs années. ©EdA LABEYE Philippe

"Je les vends pour ma fille Maelys qui souhaiterait revoir ses sœurs qui sont parties vivre au Canada. Elle a beaucoup de contacts avec elles via les réseaux sociaux. Cependant, elle aimerait les serrer à nouveau dans ses bras mais les billets d’avion coûtent très cher. Tous les bénéfices récoltés permettront, je l’espère, d’acheter son billet", confie la maman. Passionnées depuis presque toujours, Nathalie et ses filles adorent inventer de nouvelles choses en cuisine, tester des recettes et les améliorer. En plus des macarons, elle proposait des spéculoos, du massepain et des bonbonnes, une recette qu’elle a inventée et qu’elle réalise avec des jaunes d’œufs.

Des coupes de fruits

"Jusqu’à notre dernière foire, en octobre 2017, on proposait des coupes de fruits que mes sœurs Lucie et Mariette préparaient avec quelques macarons. Ça n’existe plus, maintenant. Avant, on garnissait les coupes avec des clémentines, des noix ou encore du raisin de très bonne qualité comme du muscat et des macarons bien sûr", se rappelle Henry Lansmans, rencontré devant l’emplacement de son ancienne épicerie.

Seuls quelques stands privilégient encore les macarons artisanaux, la majortité sont livrés par des fournisseurs de la province de Liège. ©EdA LABEYE Philippe

ette année encore, les gourmands et les nostalgiques faisaient la file devant le stand de Patrick Arts, le boulanger-pâtissier de Soumagne, qui fournissait l’épicerie disonaise et est toujours présent.

Outre les traditionnels macarons, il y avait du massepain, du nougat, des chiques, des salamis ou encore du boudin… D’autres spécialités aussi étaient présentes à Dison, de l’Afrique à l’Asie en passant par l’Europe.

Maxime Nanquette espère pouvoir proposer des nouveautés prochainement. ©EdA LABEYE Philippe

Parmi tous ces mets, aucun macaron sans sucre, remarque Maxime Nanquette, étudiant: "Une personne diabétique est venue me demander si nous en vendions. Malheureusement, ce n’est pas encore le cas." Cependant l’idée germe dans la tête du jeune homme, qui a glissé l’idée à son patron et à une connaissance terminant ses études de pâtisserie. "Ce serait une chouette alternative. Je sais que c’est possible car la personne qui me l’a demandé me disait qu’elle en a déjà dégusté." Il confie que la demande augmente, il le constate sur les différents marchés de la région.

Les macarons, ou rochers coco, sans sucre seront-ils présents à la 204e édition ?