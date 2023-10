C’est ce lundi 16 octobre donc, entre 9 et 22 heures, que des milliers de visiteurs vont affluer pour profiter d’une journée et d’une soirée riches en saveurs et en divertissement. "Cette foire est entrée dans les bonnes habitudes des Disonais. On s’y rassemble en famille, entre amis", commente l’échevin en charge des Festivités, Jean-Jacques Deblon.

Près de 250 exposants "dont 210 extérieurs et le reste de commerçants disonais" vont proposer une variété impressionnante de produits de bouche essentiellement, indique Jean-Luc Poumay, employé communal en charge de l’organisation. Pâtes, miel et dérivés de la ruche, spécialités vietnamiennes, saucissons, nourriture africaine, poêlées, truffes, confiseries, frites côtoieront savons, bijoux, article de mode, articles électroniques, casquettes et bonnets, sont autant d’exemples de stands présents. "170 sont des habitués je dirais en moyenne" avec 5 stands confirmés de vente de macarons qui reste tout de même la star de l’événement "sans compter les vendeurs de confiserie qui vont certainement aussi en proposer".

Le parcours reste le même que celui de l’édition précédente c’est-à-dire sur l’Esplanade de la Libération, rue Albert 1er, rue Trauty, rue des Écoles, place Luc Hommel, place du Marché et place du Sablon. "On retrouve aussi six métiers forains sur le parking de la rue des Écoles". En croisant les doigts "pour que le climat soit avec nous".