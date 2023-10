Phodiac, le club de Dison regroupant des passionnés de diapositives et de photos, fête ses 50 ans (vidéo)

Le résultat ? Un reportage sous forme de dias et la naissance d’un esprit d’équipe. À l’origine, ils étaient une quinzaine. Et dans ses meilleurs jours, le nombre a même atteint la trentaine d’amateurs, souffle Jean Paul Jansen, qui a rejoint Phodiac tout juste quelques mois après sa création. 50 ans plus tard, le nombre d’effectifs s’est réduit mais le club, lui, est toujours là ! "Contrairement à d’autres clubs photos qui ont disparu après le Covid."

Des images projetées

Phodiac n’est pas un club photo comme on pourrait le penser mais plutôt un club de diapositives, soit d’images projetées, insiste un des membres fondateurs, Mario Villa. "Je n’ai jamais développé les photos. D’ailleurs, le titre que j’ai de la Fédération internationale de l’art photographique (FIAP), concerne uniquement la diapositive." Le club n’a jamais disposé de laboratoire, précise-t-il. Leur truc, c’était les images projetées qui donnent accès à différentes créations comme des montages. "J’en avais fait un sur l’araignée, je l’ai fait parler à travers les dias."

Mario Villa, à gauche, et Jean Paul Jansen, à droite, toujours aussi passionnés après toutes ces années. ©Cindy Thonon

Avant l’arrivée du numérique, les membres se réunissaient régulièrement pour analyser leurs images projetées ; des images soigneusement sélectionnées, cadrées, organisées et pensées. "On avait la renommée d’être pointilleux sur le plan qualité, composition, règles d’unité…" L’objectif a toujours été de permettre aux membres "de devenir plus personnel et faire de meilleures photos", ajoute Jean Paul Jansen. Certaines séances d’analyses étaient assez poussées.

Avènement du numérique

Vers 2005, la façon de faire les photos est devenue plus "facile" et accessible au plus grand nombre. "Avant, quand on faisait une dia, le film coûtait quand même cher. On étudiait l’image avant de pousser sur le bouton. En plus, les modifications sur les diapositives étaient très difficiles. Maintenant, c’est l’inverse, on pousse et on verra bien", regrette Mario Villa. Cependant, au club Phodiac, numérique ou non, il faut garder une certaine discipline dans la prise de vue et dans le résultat final. "Maintenant, on a un laboratoire intégré dans son ordinateur, on s’en sert aussi", sourit Jean Paul Jansen.

Comme Mario Villa qui ne peut plus se déplacer sur le terrain, il crée des œuvres complètement différentes plutôt abstraites et très colorées depuis chez lui.

Voici une des créations de Mario Villa, le tuyau permet d’atténuer et diriger la lumière sur l’objet photographié. ©Cindy Thonon

Un sentiment de facilité à la suite du passage du numérique. "L’analyse critique a été beaucoup plus compliquée à réaliser car certains membres supportaient mal les remarques. On a toujours partagé notre opinion dans le but de faire progresser la personne. Une bonne photo reste toujours très difficile à faire, même avec le numérique", insiste Jean-Paul Jansen.

Mario Villa, lui, regrette ce manque d’échanges. Il pensait qu’avec la création de leur groupe Facebook Phodiac Dison Photos, cet échange allait revenir.

50 ans après la création de Phodiac, ce sont quatre membres passionnés qui font encore vivre ce club.

Pour leur demi-siècle, Nicolas Grigorellis, Jean Paul Jansen, Serge Thonon et Mario Villa, les derniers membres du club, ont réalisé une exposition anniversaire. Le travail de ces amoureux de la photographie et de la diapositive se tiendra jusqu’au 15 octobre 2023 à l’Espace d’Art "Les Ploquettes" de la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre, rue Xhavée, 61 à Verviers.

À noter que les auteurs seront présents tous les samedis pour discuter de leur travail.

Infos: gratuit, page Facebook Phodiac, exposition ouverte tous les jours de 9h à 17 h.