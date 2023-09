Situation d’urgence à la maison médicale de Dison: un médecin pour 2 000 patients

"On a besoin de 4 médecins à temps plein, soit de 150 heures semaine de consultations" pour assurer les soins des patients, indique Vanessa Herman, infirmière et membre du conseil d’administration, au nom de toute l’équipe. Maladie ou départs pour diverses raisons, les blouses blanches ont mis en pause ou arrêté leurs activités à la maison médicale les unes après les autres au fil des mois. La grosse difficulté résidant dans le fait de trouver des nouveaux profils compte tenu de la problématique – non récente mais persistante – de pénurie des médecins généralistes dans certaines régions. Exemple parlant à Dison qui compte "6 généralistes, chiffre-t-elle. Dont 3 qui vont partir à la retraite. Cela signifie qu’avec notre médecin de la maison médicale, il restera 4 médecins pour 15 000 citoyens disonais alors qu’il doit y avoir 9 généralistes pour 10 000 habitants". Et Vanessa Herman d’ajouter qu’en Belgique, "33% des médecins généralistes ont plus de 65 ans, on connaît aussi une augmentation de 20% des consultations en 15 ans des suites du vieillissement de la population et de la prise en charge des malades chroniques. Par ailleurs, les médecins, et c’est bien normal, travaillent moins. Ces éléments permettent de comprendre la situation. Et à côté de cela, on a peu d’arrivées de médecins".

Assurer les soins

La maison médicale cherche de nouvelles recrues depuis plus d’une année, "mais aucune candidature à l’horizon. On rameute les universités, les associations de généralistes, les groupements d’assistants. Rien. Tout au plus un entretien dans quelques jours avec un médecin". Au-delà de la pression vécue par le personnel qui en fait toujours plus, c’est la responsabilité envers les patients et la qualité de soins qui sont en jeu. "Le retour à une situation normale est impératif. Qu’est-ce qu’on fait si demain on perd le dernier médecin qu’il nous reste ?" On jongle alors avec des solutions de fortune. "On a contacté des cabinets de la région pour pouvoir renvoyer nos patients vers eux et on payera la consultation. Nous n’avons actuellement pas le choix de faire autrement mais ça doit rester temporaire." La Bulle d’Air redoutant particulièrement l’arrivée de l’automne et de l’hiver, période où la demande en soins de santé atteint son pic.

Contactée par des agences de recrutement en Europe qui promettent de dénicher des médecins hors du pays, la maison médicale espère ne pas en arriver là – "parce que ça entretient la pénurie chez nous" – mais pourrait bien y être forcée si personne ne frappe à sa porte malgré les nombreuses offres d’emploi publiées et relayées depuis de plusieurs mois. L’appel à la communauté médicale est lancé pour un soutien immédiat afin d’assurer la continuité des soins et d’éviter de mettre en danger la santé des patients.