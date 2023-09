Anna Renouprez raconte "Una storia italiana"

Derrière cette pièce, qui reste une fiction, se cache un véritable travail de recherche historique. En octobre 2022, Anna Renouprez évoquait avec Cynthia Cerami, la présidente de la Casa Nostra, son envie de créer un spectacle autour de chansons traditionnelles italiennes. Rapidement, celle-ci propose à la soprano d’inscrire ce projet dans les festivités du 70e anniversaire.

Pour s’imprégner de la réalité de l’époque, soit l’inauguration de l’ASBL en 1953, Anna Renouprez est allée à la rencontre de personnes en Italie et à Verviers susceptibles de pouvoir lui en dire plus sur le répertoire de ces années-là. "Je ne pouvais pas inscrire mon histoire dans cette période sans évoquer le fascisme et la guerre", note-t-elle. Elle a alors collecté de nombreux souvenirs d’enfance, notamment auprès de Georges Campioli, l’ancien président de la Casa Nostra.

C’est ainsi que sont nés les personnages de Melina (violoniste incarnée par Debora Travaini), Valentina (chanteuse incarnée par Anna Renouprez) et Domenico (violoncelliste, un rôle endossé par Bruno Ispiola). Tous trois se retrouvent pour une répétition en vue d’un concert à Verviers. Les deux femmes, que tout oppose, se reconnaissent…

"Toute cette histoire aurait pu se produire", assure Anna Renouprez. Sous forme de huis clos, Una storia italiana se veut donc un spectacle de résilience, de paix mais aussi léger et joyeux, où la musique tient l’un des rôles principaux.

Réservation: www.ccdison.be ou 087/33 41 81. Entrée: 15 € (12 € pour les membres des ateliers).