Avant que la rue du Centre soit totalement refaite, il y avait deux casse-vitesse, dont les nuisances ne plaisaient pas à des riverains. Dans un premier temps, la Commune de Dison a choisi de mener un test de quelques mois en ne les remplaçant pas après le chantier mais en maintenant le marquage. Mais le test ne s’est pas avéré concluant, a indiqué l’échevin des Travaux, Stéphan Mullender (PS). De nouveaux casse-vitesse ont été alors aménagés, sans surcoût pour la Commune (ils avaient été prévus).

Mais les nouveaux plateaux ralentisseurs sont trop abrupts. Il va falloir les refaire, a annoncé l’échevin. En un peu plus doux pour les amortisseurs des véhicules donc.

Plus bas, la rue de Verviers est toujours en chantier, elle. Avec aussi le rond-point au niveau du château d’Ottomont. Des habitants du coin étaient présents au conseil communal, qu’ils souhaitaient interpeller mais cela leur a été refusé car cela n’est pas prévu légalement. Ces travaux, entamés à la fin août, occasionnent des désagréments de mobilité, notamment parce que les bus du TEC ne passent plus par là. Et ils craignaient que le chantier dure plus de temps que prévu.

Rond-point problématique

Le chantier du rond-point d’Ottomont aura été plus important que prévu. ©EdA LABEYE Philippe

Hors conseil, nous avons interrogé la bourgmestre Véronique Bonni (PS) à ce propos. Elle nous a répondu que les travaux de la rue de Verviers seraient terminés pour le 30 septembre, comme prévu.

Pour sa part, l’échevin des Travaux précise que le rond-point, qui conditionne le passage entre tous les axes du coin, ne sera pas achevé pour cette date. Mais plutôt pour la mi-octobre. En effet, il est apparu un affaissement important dans le soubassement de l’ancien rond-point. Les travaux ont donc été plus importants, notamment avec l’obligation de couler une épaisse dalle en béton armé, qui met plusieurs semaines avant de sécher et de pouvoir poser la couche de tarmac finale.