Nouvelle mouture pour les logements à Mont-Dison : le promoteur passe de 31 à 28 appartements

Au total, le nouveau projet comprendrait 28 logements, dont 2 maisons unifamiliales donc et 26 appartements, ainsi qu’un commerce. Maintenir ce dernier était une demande de la Commune également. Par ailleurs, le projet prévoit la création d’un espace vert de type plaine de jeux de 150 mètres carrés accessible à tous et répondrait aussi aux demandes du DNF (Département de la nature et des forêts) en termes de maintien de la végétation existante et de l’existence d’un verger et de haies spécifiques, indique le service de l’Urbanisme de Dison. En ce qui concerne les réclamations pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) – où l’un des immeubles ne répondait pas aux normes requises –, des ajustements ont été proposés, tout comme l’aménagement d’une zone de demi-tour demandée par les pompiers. En outre, une cabine électrique a été ajoutée dans les plans pour répondre aux besoins en électricité comme cela a été requis par Resa.

Déjà sur les réseaux sociaux, les commentaires négatifs vont bon train sur cette nouvelle esquisse que le bureau d’Architecture d’étude LIGNES des Hauts-Sarts s’est refusé à nous transmettre. Les réclamations sont attendues dans la quinzaine à venir. Après, le collège rendra un avis préalable puis la fonctionnaire déléguée de la Région wallonne avant que le collège prenne la décision finale, attendue pour le 28 décembre.