Rentrée culturelle 8/10: Le jeune public choyé à Dison

"Le premier spectacle pour le jeune public se tiendra le mercredi 18 octobre avec le spectacle Monsieur Phône et les sardines, de la compagnie La Bête Curieuse", explique Laura Perez, chargée de la communication et de l’éducation permanente. Une histoire de cinq sardines qui vivent à contre-courant. "Ça interroge la liberté, l’adaptation mais aussi comment on se positionne dans un monde qui change."

Jusqu’au 1er octobre, les enfants et ados peuvent également s’inscrire à l’un des nombreux ateliers organisés par le centre culturel et le centre d’expression et de créativité (CEC). Parmi les nouveautés, on note notamment de la street dance et des samedis créatifs, pour les 8-12 ans, ou encore du crochet créatif, de la création textile et du théâtre pour les jeunes de 1re secondaire à la 4e.

Les enfants, dès 10 ans, pourront aussi découvrir le dimanche 8 octobre le film d’animation Interdit aux chiens et aux Italiens, d’Alain Ughetto. "C’est un film magnifique qui recourt à beaucoup d’ingéniosité puisque les décors et les personnages ont été fabriqués à la main. Cela parle d’une petite histoire dans la grande histoire à savoir d’une famille du nord de l’Italie qui doit migrer vers la France", indique-t-elle.

L’Italie à l’honneur

Comme son voisin verviétois, le centre culturel participe également au 70e anniversaire de la Casa Nostra en accueillant, dans le cadre du Ciné Zag, le 28 septembre, la projection du film Vincere, qui revient sur l’histoire d’Ida Dalser, la femme cachée du dictateur Benito Mussolini. La salle du Tremplin servira également d’écrin pour la représentation de la création théâtrale Una Storia Italiana, le 26 septembre.

Côté théâtre, Laura Perez pointe aussi la pièce Kheir Inch’Allah, écrite et interprétée par Yousra Dahri. "Cela se rapproche un peu du stand-up, décrit-elle. Elle porte un regard attendrissant sur son histoire, au cœur d’Anderlecht. On voit également comment une jeune femme parvient à trouver sa place dans un quartier d’hommes."

Enfin, dans sa partie "éducation permanente", le centre culturel présentera une nouvelle écoute collective d’un podcast sur la fracture numérique, le 12 octobre, réalisé lors d’ateliers avec Lire et Écrire Verviers et de Infor Famille éducation permanente Liège. Un document sonore qui sera aussi mis à disposition sur d’autres plateformes de diffusion.