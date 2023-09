Toit de l’administration: des poutrelles de 13 mètres au-dessus de Dison ce jeudi

Ce n’est pas tous les jours que les Disonais vont lever les yeux au ciel et voir se promener d’imposantes poutrelles en acier de 13 mètres dans les airs. Et pourtant, c’est précisément ce spectacle qui attend les habitants du centre-ville alors que le toit de l’administration s’apprête à subir une rénovation majeure. Voilà qui ne passera pas inaperçu avec l’arrivée d’une grue, ce jeudi rue de la Régence, qui va soulever les éléments pour les positionner sur le bâtiment. Les travaux sont prévus sur deux jours pendant lesquels l’administration sera fermée pour des raisons évidentes de sécurité, mais pas le centre-ville. "À la fois pour le bien des riverains, des commerçants, des automobilistes, on veut éviter de bloquer les rues, de rendre la commune inaccessible", rassure Véronique Bonni, la bourgmestre. Une étape significative dans cet imposant chantier de modernisation de l’administration – inscrit au PIC (Plan d’investissement communal) – qui a débuté il y a quelques mois et dont l’investissement dépasse les 2 600 000 euros. À titre de rappel, ce chantier inclut également le déménagement du service des finances vers le bâtiment adjacent (libérant ainsi de l’espace pour créer un service population plus moderne). De plus, il prévoit l’amélioration énergétique des bâtiments par le renforcement de l’isolation, la refonte de la toiture, la rénovation de la façade, l’installation d’un système de ventilation et la mise en place de 70 panneaux photovoltaïques. Une fois les poutrelles acheminées, la couverture provisoire – qui a ses limites en matière d’étanchéité – sera progressivement remplacée par la définitive avant l’arrivée de l’hiver.