Un changement important dans la réalisation des travaux semble impacter davantage les riverains et les usagers de la rue de Verviers. Deux phases du chantier ont été regroupées en une seule: l’intervention sur l’anneau en béton du rond-point à côté du Château d’Ottomont qui est réalisée en même temps que le chantier rue de Verviers.

Le rond-point à côté du château d’Ottomont aussi est en chantier, le carrefour est complètement bloqué. ©C.T.

Conséquence ? La fermeture complète du carrefour permettant de relier Andrimont à Verviers. À noter que le chemin de Sainte-Apolline est ouvert dans les deux sens durant les travaux, "pour permettre la jonction entre Dison et Andrimont mais si vous ne connaissez pas le quartier, vous ne le savez pas", témoigne une habitante. "La route est encore accessible, à mon avis parce qu’il y a l’école primaire (NDLR: l’école Heureuse). Les déviations sont pesantes parce que si on doit aller à Dison ou à Battice, on doit redescendre à chaque fois dans le bas de Verviers", souligne une autre riveraine.

Andrimont, les travaux rue de Verviers: quel impact pour les usagers, riverains et commerçants ?

Moins de clients fréquentent la boucherie Legras !

Les clients ne souhaitent pas être coincés dans les déviations et les travaux, ils délaissent les commerces. ©C.T.

Marianne, vendeuse à la Boucherie Legras à Andrimont, voit la clientèle diminuer depuis le début des travaux. "D’habitude, à cette heure-ci du matin, ça n’arrête pas. Ici, il n’y a même pas un piéton ni une voiture. En général, sur le temps de midi quand les enfants sortent de l’école, il y a des gens qui s’arrêtent. Avec les arrêts de bus qui sont reportés, les personnes ne font pas le même chemin. Ils perdent un peu de temps dans les déviations et ils ne prennent plus la peine de passer. En plus, la signalisation n’est pas claire parce qu’il y a des conducteurs qui pensent que toute la rue (Albert de t’Serclaes) est à sens unique, ce n’est pas le cas. C’est dommage qu’il n’y a pas eu une meilleure communication avec les commerçants et les riverains."

"Avec les travaux, c’est plus compliqué pour nos livreurs"

La boulagerie B. Lange indique que ce sont les livreurs qui peine à rejoindre le commerce pas les clients qui sont pour la plupart du quartier. ©-C.T.

Stéphanie Difalco, originaire d’Andrimont et vendeuse à la boulangerie Bernard Lange, à quelques mètres des travaux témoigne: "Nous ne sommes pas encore beaucoup impactés parce que la clientèle est principalement celle du quartier. Jusqu’à ce jour, je n’ai pas vu de différences. On verra quand tout sera bloqué pour laisser sécher le tarmac (NDLR: fin septembre, dernière étape du chantier). Le souci, c’est qu’il y a des travaux un peu partout en même temps alors les gens sont perdus. En réalité, ça a été plus compliqué pour nos livreurs que pour notre clientèle. Nous avons dû leur indiquer un itinéraire à suivre. Venant du quartier, c’est assez simple pour moi".