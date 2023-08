Avis négatif pour le projet des 31 appartements à Mont-Dison

Pour rappel, le projet immobilier de SA Delhez Bois, une scierie basée à Amblève, envisageait d’implanter 31 logements type "appartements" rue de Mont dans le village de Mont-Dison. Les riverains s’étaient opposés au projet et attendaient l’avis de la Commune. Le résultat est tombé, le collège a rendu un avis défavorable au projet en tant que tel, il demande une série d’adaptations. "On maintient l’idée de logement, mais la série d’appartements qui était proche des habitations existantes devrait être remplacée par des habitations unifamiliales", précise la bourgmestre disonaise, Véronique Bonni (PS). De plus, la création d’un espace vert, de type plaine de jeux et accessible à tous, figure dans les recommandations de la Commune. C’est à la suite d’une réunion avec les riverains que l’idée a émergé. "Ils aimeraient qu’il y ait un espace de jeux sécurisé pour les enfants. Comme la Commune ne possède pas de terrains à Mont-Dison, c’était une opportunité, si je puis dire. Après, on ne demande pas un parc comme celui d’Ottomont, on parle d’une espace de détente pour les riverains."