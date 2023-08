CAP 48: la Court’Echelle à Andrimont mobilise ses élèves

Premiers bénéficiaires

L’idée d’inclure les élèves dans ce défi est venue assez naturellement, c’est en parlant avec ses collègues de l’enseignement ordinaire que l’idée s’est concrétisée, confie Véronique Badet. "Ils m’ont dit: “Ce serait bien, on pourra marcher avec vous, on pourra faire quelque chose”. Au mois de septembre, on communiquera la démarche aux parents."

De plus, la Court’Echelle est particulièrement sensibilisée à l’autisme. "Les élèves sont les premiers bénéficiaires de l’action."

Institutrice dans l’enseignement spécialisé depuis plus de 30 ans, Véronique Badet ne relèvera pas le défi uniquement pour ses élèves. "Je suis touchée personnellement car ma petite-fille est autiste. Je marche pour elle aussi. C’est important de continuer la sensibilisation."

L’enseignement ordinaire

Ce sont donc des classes inclusives, c’est-à-dire dans lesquelles l’enseignement ordinaire et spécialisé sont regroupés lors de certaines activités, qui relèveront le défi ensemble. Une classe de maternelle et quatre classes du primaire sont actuellement inscrites sous le nom Team la Court’échelle connectée, à savoir l’école de Spa, l’athénée Verdi, Grand-Rechain et Battice. Elles seront accompagnées de la crèche l’Escale ( Saint-Vith), dans laquelle la fille de l’organisatrice travaille, et d’une logopède de la Court’Echelle. L’objectif à terme serait que toutes les classes de l’école spécialisée participent à la marche d’une manière ou d’une autre.

Cette année, la récolte de dons est plus timide en raison des difficultés financières que beaucoup traverse. L’équipe a récolté près 60% de la somme, soit 865 €/1 400 €, ce 21 août. Pour rappel, tout le monde peut soutenir l’équipe andrimontoise via la page CAP 48 – Team la Court’échelle connectée.