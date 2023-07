Une maman seule à Dison: "Je ne vois que des réussites depuis que j’ai rejoint ce projet"

Le programme se fait sur base volontaire, il permet à la bénéficiaire de définir des objectifs personnalisés sur une période de 10 mois, de septembre à juin. La différence avec une assistante sociale de l’aide générale est simple: la case manager, la responsable du programme, Cécile Pery, dispose de plus de temps pour accompagner personnellement les mamans.

"Elle m’aide à établir des étapes pour débloquer les problèmes et elle me propose de m’accompagner. Je suis plus rassurée de me dire que j’ai quelqu’un à côté de moi qui sait m’aider."

Alice avait notamment pour objectif de reprendre des études d’éducatrice A2 mais, avec son enfant de deux ans, ce n’était pas aisé. Le projet Miriam lui a permis de l’atteindre. "Mme Pery m’a aidée à faire les démarches auprès de la halte-garderie. Ça m’aide énormément que le petit y soit, dans le cadre de ma formation de remise à niveau pour entrer en section éduc’. J’ai réussi mes examens et là, je commence la formation en septembre."

Dans le cadre du programme, des réunions collectives sont aussi organisées avec les différentes bénéficiaires. Pour Alice, ça lui a permis d’entamer une médiation de dettes, par exemple. "J’étais endettée et je n’osais pas en parler au début parce que c’était une honte pour moi. J’ai entendu une maman qui en parlait et je me suis dit que je devais me réveiller."

La relation qu’elle a développée avec Mme Pery lui a permis d’aborder le sujet. Avec l’aide du service interne du CPAS, l’assistante sociale l’a soutenue. "Je passais presque 3 heures dans son bureau à remettre les factures en ordre. Je me disais “ qu’est-ce que j’ai fait ? ” mais, maintenant, je suis contente d’en avoir parlé."

Au bout de 10 mois de programme, Alice, comme Cécile Pery, constate une amélioration, que ce soit au niveau des démarches entreprises, de la confiance qu’Alice a acquise ou encore de son indépendance.

Un bilan positif pour la première année du projet Miriam à Dison

La première année du projet Miriam se clôture. Quel bilan en tirer ? Les améliorations à apporter ? Et la suite ?

Cécile Pery prend le temps avec ses 15 bénéficiaires de détailler chaque objectif de manière personnalisée. ©- CPAS Dison

"Ce serait bien que le projet Miriam s’installe dans les CPAS après ce projet-pilote", constate l’assistante sociale Cécile Pery, en charge du projet. Grâce à son expérience diversifiée dans le secteur de l’enfance, dans l’insertion, dans le coaching et son dernier poste au Service d’aide à la jeunesse, Cécile Pery se rejouit des objectifs qui ont été atteints avec les mamans du projet Miriam. L’accompagnement est aussi varié que les demandes des bénéficiaires. "Je suis dans un autre rythme avec elles. Ça va de la recherche d’un appartement à une remise à niveau dans le cadre d’une entrée en formation, à l’orientation pour enfants en difficultés (recherche d’établissement), de la recherche de stage pour les enfants, etc."

Le projet va au-delà de l’accompagnement administratif . "Il leur est bénéfique. Ce sont des jeunes femmes qui, quand elles ont le soutien et l’écoute nécessaires, avancent et accomplissent leurs objectifs. Beaucoup sont très isolées et seules."

Grâce à ce projet, les jeunes mamans ont la possibilité de se réinsérer sur le marché de l’emploi grâce aux démarches en amont, comme la recherche d’une crèche, de formations, la rédaction d’un CV ou encore d’une lettre de motivation. Quand les objectifs sont atteints ou que la période est écoulée, environ 10 mois, de septembre à juin, l’assistante sociale fait le point. Si la maman seule ne ressent plus le besoin d’être accompagnée, le relais passe à l’assistante sociale de l’aide générale qui continuera à la suivre de manière globale. "On a le subventionnement pour un groupe de 15 personnes à Dison. Idéalement, on devrait le faire pour 100", souhaite le président du Centre public d’action sociale de Dison, Régis Decerf (PS). Actuellement, le projet est subventionné durant 3 ans de manière dégressive, 100% la première année, 75% la deuxième et 25% la dernière.

La crise financière dans laquelle les CPAS sont actuellement compromet la suite du programme sans subsides. Dans l’arrondissement verviétois, le projet Miriam est développé à Dison et à Herve.