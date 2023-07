La requête de l’élu PS portait sur son éviction comme échevin, via une motion de méfiance votée le 19 juin dernier en conseil communal par la majorité, les autres élus socialistes.

Dans son arrêt daté de ce mardi 11 juillet 2023, la haute juridiction administrative a rejeté les trois arguments par lesquels Jean-Michel Delaval contestait la validité de cette motion de méfiance, et sa procédure d’introduction. Elle a notamment rappelé que le constat d’une rupture de confiance via un vote majoritaire du conseil suffisait, qu’importent la teneur et la réalité des griefs invoqués.

"Évidemment, je reste au conseil communal et le combat des idées va se poursuivre", nous indique l’ancien échevin disonais.