Les prix du mérite sportifs et les champions de Dison mis à l’honneur lors d’une soirée dédiée au sport

Une soirée durant laquelle l’échevine des Sports, Pascale Gardier (PS), a rappelé l’importance du fair-play dans le sport: "C’est avant tout le respect de l’adversaire, des règles du jeu, des décisions de l’arbitre et le respect de soi-même. C’est se comporter de façon digne et respectueuse, même dans la défaite. C’est accepter les erreurs et les échecs et apprendre de ses expériences pour progresser."

Ensuite, la soirée s’est déroulée en deux volets, le premier a récompensé les champions et le second a été consacré à la remise des prix et des mérites sportifs.

Les champions

Du côté individuel, ce sont 26 lauréats qui ont reçu les honneurs et quatre clubs ont été représentés au total:

– les Volontaires de Dison pour la gym, avec Louise Besombes, Maeva Pottier, Léna Peelen, Maéva Potier, Charlize Xhrouet, Mélina Lejeune, Noéline, Gambacorta, Jade Wuidar, Maéva Fettweis, Solène Claeys, Eva Baguette, Kahina Tomamona, Claire Straet, Lélia Jamsin ;

– pour le Royal billard club (RBC) Dison, Anthony Greffe ;

– pour le Swimming team Dison, Olivier Landauer, Olivia Possen, Clémence Sévrin, Mattéo Thyssen, Ethan Ramet, Gabriel Struys, ainsi que Sébastien Carabin, champion du Monde et champion d’Europe en Cross Duathlon ;

– pour le Judo club Andrimont, Camille Sternon, Sheyna Conrath, Nathan Beaumecker, Léa Duby.

Du côté collectif, cinq équipes ont été récompensées:

– les équipes du RBC en division 4 et 5, chacune pour leur titre de Coupe des Régions ;

– la division 3 filles des Volontaires, sacrées championnes provinciales ;

– les U14 du Basket Club Andrimont, champions provinciaux ;

– en football, les U16 du RSFC Andrimont pour leur titre de champions régionaux et les U16 du Stade Disonais pour leur titre de champions provinciaux.

Prix du fair-play

Accompagné d’un chèque sport de 500 €, il a été attribué aux membres de l’équipe féminine du RSFC Andrimont, "pour leur courage, leur détermination, leur esprit d’équipe et leur rigueur à l’entraînement. L’occasion de les encourager pour les prochaines saisons", détaille l’échevine.

Tout au long de leur première saison durant laquelle elles n’ont pas récolté de points, elles ont gardé la même envie et n’ont reçu aucune carte.

Prix Coup de Cœur

"Il représente le dépassement de soi, le résultat d’une carrière sportive ou remercie des bénévoles qui se sont investis durant de nombreuses années, c’est assez hétéroclite", explique l’échevine des Sports.

C’est Chantal Ehx, de la Royale nationale de Dison (gym), qui a été récompensée pour sa présence et son dévouement. Elle œuvre dans le club depuis 60 ans, en tant que gymnaste, monitrice et secrétaire (depuis 1989).

Prix du mérite d’espoir de l’année (moins de 18 ans)

Il a été attribué à Lola Peelen, du club des Volontaires. "Elle a réalisé différents exploits durant la saison et c’est une jeune gymnaste prometteuse." Elle a été 3 au championnat de Belgique Division 2, championne régionale et provinciale Division 2. Elle a été repérée comme talent par le centre de haut niveau de Mons.

Prix du mérite sportif adulte

Il revient à Sébastien Carabin, membre du Swimming team Dison.

Il a été mis à l’honneur pour ses performances de champion du Monde et d’Europe en cross duathlon, champion de Belgique de trail court à Ovifat, 1er au raid des Hautes-Fagnes, 1er au Xterra de Malte.