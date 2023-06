Où sont passés les vieux modules de jeux du parc d’Ottomont à Andrimont ? Seront-ils remplacés ?

En novembre dernier, nous l’écrivions dans nos colonnes, les conseillers disonais ont validé une enveloppe de 50 000 € pour le renouvellement du mobilier présent dans les espaces de jeux extérieurs. Le budget semble toujours d’actualité, selon l’échevine, à savoir 40 000 € pour les modules du parc d’Ottomont et 10 000 € pour l’espace devant le Billard Club, situé sur les hauteurs de Dison.

Prêt pour l’été ?

C’est le délai qu’espère respecter Stéphanie Willot. "L’attribution du marché devrait se faire ce 26 juin. Ensuite, il y aura le délai pour permettre au soumissionnaire de commander les modules et de les placer. On a inscrit des délais assez courts afin que l’on puisse bien avancer. Mais nous ne pouvons rien faire pendant la période des congés du bâtiment qui devraient tomber durant l’été. Je ne peux pas m’avancer sur une date mais ça avance bien !" La bonne nouvelle, aucuns travaux complémentaires ne semblent nécessaires, selon l’échevine. Le sol de l’aire de jeux du parc, ce n’est pas du béton, "c’est plus pratique, le revêtement de sol n’est pas à réaliser".

Côté changement, l’espace des modules devrait être plus spacieux dans le parc d’Ottomont, confie l’échevine. Les projets diffèrent sur le plan architectural mais concrètement les modules seront les mêmes. "Il y aura toujours un module avec un toboggan, une balançoire, des petits ressorts… Il y aura un module plus important et tous les accessoires à côté." Les jeux du parc seront plutôt dédiés aux enfants jusque 12 ans. Et l’aire située devant le Billard Club, ce sera pour les bambins entre 0 et 6 ans, précise-t-elle.

"L’idée serait d’installer un module ciblé pour les tout-petits. Se dire que si le terrain est connu par les familles, les enfants disposeront d’un nouvel espace. Il existe une barrière à l’entrée qui est généralement fermée. Il n’y a pas de circulation de voitures. Et c’est tout de même un superbe endroit sur la commune aussi." Les deux projets font partie de la même enveloppe, ils seront donc lancés en même temps.

Le développement des aires de jeux sur la commune ne s’arrête pas là, l’échevine annonce que la Commune souhaiterait relancer un dernier projet avant la fin de la mandature parce que la demande est assez importante. Cependant, l’objectif est d’abord de boucler ces deux-là pour 2023.