Dison: début du plan prévention canicule à destination des seniors

Cela n’a échappé à personne, il fait chaud. Depuis ce lundi et jusqu’à vendredi, les équipes du Plan de cohésion sociale et du CPAS de Dison vont sensibiliser les 70 ans et plus aux gestes à adopter quand le thermomètre grimpe. Petite nouveauté cette année, au lieu de packs d’eau, ce sont des gourdes qui sont distribuées.