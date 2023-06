Un barbecue qui vire au drame: un incendie dans une maison à Dison et une personne brûlée

"M on ami nous a appelés pour nous prévenir qu’il y avait le feu dans la maison. On était parti manger chez les parents de ma copine, on est revenu directement avant les pompiers. Quand on a débarqué, on a vu beaucoup de fumée dans la chambre à l’étage. On a pris des seaux d’eau pour essayer de maîtriser le feu et l’éteindre. J’ai eu peur pour mes animaux (NDLR: son chat et son chien)", raconte l’habitant toujours sous le choc de la maison sinistrée. Il semblerait qu’une personne que les occupants de l’immeuble hébergeaient ait allumé un barbecue. Ce barbecue serait à l’origine des flammes.