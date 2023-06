Il encourt dix ans de prison pour des viols sur sa voisine

Aucune empathie

Dès 2021, il lui aurait fait subir des attouchements et des viols. Pour qu’elle ne dénonce pas les faits, il a fait peser sur elle la menace de l’envoyer en prison. La fillette savait aussi qu’en dénonçant les attouchements, elle ne pourrait plus venir voir un des chevaux auquel elle était particulièrement attachée. Il est apparu que l’enfant avait consulté des sites concernant le suicide. "Je n’ai jamais violé personne", a déclaré le prévenu qui a comparu détenu. "Je ne l’ai pas embrassé avec la langue. Elle ne se serait d’ailleurs pas laissée faire", a estimé l’intéressé. Il avait déclaré qu’il n’aurait pas pu la violer parce qu’il a des problèmes d’érection tout en n’apportant pas d’éléments de preuve. Cela pourrait expliquer pourquoi elle n’a pas été déflorée malgré des pénétrations. Devant l’expert, Giovanni Berton a déclaré qu’il ne voyait pas ce qu’il avait fait de mal. Le rapport le concernant le présente comme une personnalité narcissique qui aurait mis en place un opportunisme de prédateur. Il se dégage de ses responsabilités par des éléments externes. Il a déclaré qu’il regrettait de ne pas l’avoir giflée au moment où elle lui faisait toutes ses demandes ! Il a expliqué qu’il était la victime de la manipulation de la fillette. Il présente une personnalité jugée inquiétante par le parquet général, un risque de récidive modéré et n’a aucune empathie. La plaignante a été jugée crédible. Les avocats du prévenu ont, en substance et comme l’a très justement relevé la présidente, contesté tout ce qui n’avait pas été filmé. Ainsi, ils ont estimé crédible la jeune fille quand elle porte des accusations sur des faits incontestables puisque couchés sur la pellicule et non crédible pour tout le reste. Ils ont plaidé une peine de maximum cinq ans de prison qui permette un sursis probatoire. La cour rendra son arrêt en septembre.