L’assemblée générale de l’USC de Dison confirme la motion de méfiance contre l’échevin Jean-Michel Delaval

Pour rappel, il est reproché à Jean-Michel Delaval un isolement au sein du collège communal ainsi qu’une violente joute verbale à l’encontre d’une citoyenne lors d’une réunion de quartier survenue le 18 avril 2023 à l’école de Renoupré.

Dans la foulée, Jean-Michel Delaval – échevin notamment des Finances, du Budget, de l’Emploi, de la Population ou encore de l’Agriculture – avait été convoqué devant le Bureau de l’USC et il lui avait été demandé de faire "un pas de côté", une démission qu’il refusa directement.

Le 2 mai, une nouvelle réunion était organisée, sans pour autant permettre d’apaiser la situation. Le comité de l’Union socialiste communale s’était alors positionné le mardi 16 mai, et à 19 voix sur 23 ce dernier avait clairement sollicité la démission de la part de l’échevin. Le vote du 16 mai comportait également un second volet, celui du dépôt d’une motion de méfiance pour destituer Jean-Michel Delaval de son poste d’échevin lors du conseil communal de ce lundi 19 juin 2023 (avec la proposition de le remplacer par Jean-Jacques Deblon, suite à une réunion du 5 juin). Toutefois, l’échevin a déposé un recours auprès de la fédération, estimant qu’un comité d’USC n’est "pas habilité" à décider ou à valider une motion de méfiance contre un de ses membres mais que, selon les statuts du Parti socialiste, cela revient à une assemblée générale (avec l’ensemble des affiliés) de l’USC de se prononcer, et à une majorité qualifiée (soit deux tiers des membres présents). La fédération verviétoise du PS a cependant estimé qu’elle n’était pas compétente sur le sujet, et le recours a été réintroduit auprès du comité de vigilance national. Lequel a donné raison à Jean-Michel Delaval: une assemblée générale est nécessaire, avec un vote à bulletin secret et une majorité des deux tiers.

Pas de majorité des 2/3

L’AG s’est bien tenue ce 13 juin pour valider le dépôt de la motion qui sera analysée lors du prochain conseil communal. Le hic, ce sont les résultats: 39 oui, 27 non et 4 nuls pour 66 votes valables. Or, il aurait fallu 44 oui afin d’obtenir les deux tiers des 66 votes. "Cela fait aussi partie de l’objet du recours introduit par Monsieur Delaval à la commission nationale de vigilance, à elle de statuer mais nous n’avons pas encore sa réponse (il faut le temps de se réunir, de faire des recherches dans la jurisprudence…)", précise Jean-Pierre Bidoul, ajoutant que le conseil se prononcera lundi mais se refusant à nouveau d’étayer davantage son propos. "On va attendre que ce soit un peu plus clair." Suite, et pas (encore) fin, donc. D’autant qu’avec 41% des 66 votants de ce mardi s’opposant à la motion, l’USC de Dison fait face à une discordance délicate à 16 mois des élections communales.