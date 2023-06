Le personnel communal fêté comme il se doit, à Dison

Après deux années compliquées, en raison du Covid, Dison était particulièrement ravie de pouvoir de remettre au calendrier la fête du personnel. Celle-ci a eu lieu vendredi soir, au sein du Tremplin. L’occasion également de mettre à l’honneur les membres de l’administration, du CPAS et des écoles communales partant (ou déjà partis en 2020 et 2021) à la retraite. Soit une trentaine de pensionnés en tout. Pour rappel, une cérémonie plus restreinte s’était tenue avant le conseil communal du 22 mai dernier.