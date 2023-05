En région verviétoise, ces derniers mois, il y a déjà eu la fermeture des agences de Battice, de Theux et d’Aubel. En remontant un peu plus dans le temps, il y avait déjà aussi eu la fermeture de celles de Jalhay, de Waimes, de Trois-Ponts, de Lierneux, au complexe Crescend’Eau à Verviers…

Une nouvelle vague de portes closes s’annonce pour le 1er juillet 2023: à partir de cette date, il n’y aura plus d’agence ING à Welkenraedt (nous en avions déjà évoqué la possibilité, dans notre édition du 7 mars dernier) mais plus, non plus, à Dison, à La Calamine et à Stavelot. Près de chez nous, ce sera fermé aussi à Soumagne.

Si une affiche est apposée depuis quelques jours à l’entrée de l’agence ING de Dison, invitant les clients à se rendre à celle de Stembert à partir du 1er juillet, les clients de toutes les autres agences en voie de disparition n’ont pas nécessairement été informés de ces changements.

Où retirer de l’argent ?

Une nouvelle fois, ces fermetures d’agences – comme il y en a également dans d’autres banques – posent le problème de la disponibilité d’argent liquide (et aussi de l’accessibilité à tous les services bancaires, en-dehors des moyens numériques).

De Dison à Stembert. ©EDA Franck Destrebecq

Ainsi, à titre d’exemple, à Dison, à partir du 1er juillet, il ne restera plus qu’une seule agence bancaire, au centre de la localité, la Belfius. Les possibilités de retirer de l’argent ? Batopin – le consortium qui réunit Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC pour regrouper des distributeurs – devrait aménager des guichets Bancontact au centre de Dison, nous indique la bourgmestre, Véronique Bonni (PS). Dans les futurs anciens locaux de l’agence ING ou ailleurs ? Et pour quand ? La bourgmestre n’en sait pas davantage. Prévue en début de semaine, une réunion avec Batopin en visioconférence n’a pas eu lieu.