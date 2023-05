Dison: cinq pensionnées de l’enseignement communal mises à l’honneur

Ce lundi soir, avant le conseil communal, une réception exceptionnelle a été donnée à la maison communale de Dison. C’est la première fois qu’une telle réception était organisée pour mettre à l’honneur les membres du personnel communal et de l’enseignement communal qui sont partis à la retraite. "D’habitude, cela se passait lors de la fête du personnel mais nous avons décidé d’organiser une réception spécifique, qui est plus symbolique que lors de cette fête", explique la bourgmestre, Véronique Bonni (PS). En outre, pour cause de crise du Covid, cela faisait trois ans qu’il n’y avait plus eu de mise à l’honneur des pensionnés.