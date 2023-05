Événement musical gratuit dans une ambiance champêtre à Andrimont

L’édition précédente avait attiré environ 500 personnes au château de Peltzer. ©-- tombarbier.com

Cet événement musical souhaite encourager le grand public à l’écologie, au tri et à sa consommation plastique en festival à travers différentes actions notamment la présence de foodtrucks issus du circuit court, "Val Dieu, bien connu de la région sera présent pour le premier événement à Andrimont". Pour encourager le covoiturage, les festivaliers d’un jour recevront un ticket boisson offert à tous ceux qui viendront à plus de trois par voiture. Il y aura aussi une remorque recouverte de panneaux solaire pour alimenter certaines installations. "On l’utilise depuis 2019 et elle peut alimenter facilement environ deux pompes à bières et deux frigos. Bien sûr on sera aussi branché sur le circuit électrique".

La remorque a intégré le festival itinérant en 2019 et depuis est régulièrement au Beautiful sunday. ©- tombarbier.com

À noter que l’entrée est gratuite, "l’événement n’est pas forcément familial mais c’est un événement enfant admis !". Un château gonflable et un puissance 4 géant seront d’ailleurs présents sur le site.

Côté ambiance musicale: de 14h à 16 h: la DJ Keïla, de 16h à 18 h: elle sera accompagnée d’un saxophoniste, après ce sera le groupe The Detain qui maintiendra l’ambiance avant de laisser sa place au DJ David Sacré qui clôturera la soirée.

La première édition du Beautiful sunday se déroulera au château d’Ottomont à Andrimont de 14h à 22 h. L’événement se déplacera au Bosquet à Welkenraedt le 16 juillet, au parc Detry à Herve le 13 août et se terminera au château de Wégimont, le 17 septembre.

Infos: Page Facebook Beautiful sunday.