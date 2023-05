Des lunettes de stars en expo chez Optique Lecocq à Dison

"Cette exposition s’inscrit dans le cadre des 40 ans du magasin", explique Caroline Granier, la gérante d’Optique Lecocq. Elle sera accessible librement, durant les heures d’ouverture (de 9 à 18 heures). "Les gens n’auront qu’à passer la porte, sourit-elle. Une partie sera également directement visible en vitrine." Habituellement visible au salon mondial de l’optique de Paris, l’exposition fera exceptionnellement le voyage jusque dans nos contrées.

Le "couturier des lunettes"

"En 2016, lors d’une vente aux enchères à Drouot, l’un de nos partenaires faisait l’acquisition d’une série de montures signées Pierre Marly, 14 pièces inestimables ayant appartenu à des personnalités devenues de véritables icônes", indique le groupe OpticLibre, dans sa présentation. Ayant fait ses débuts dans les années 40, Pierre Marly se distingue une décennie plus tard en devenant l’opticien du Tout-Paris. Sa marque de fabrique ? Des paires de lunettes audacieuses et conçues à base de matériaux modernes et originaux à l’époque (corne de buffle, écailles, cuir, acétate, bois ou encore métal…). Des modèles qui deviennent de véritables accessoires de mode. Ce n’est pas pour rien qu’on le surnomme d’ailleurs le "couturier des lunettes".

Décédé en novembre 2015, à l’âge de 100 ans, Pierre Marly a marqué son temps. Tout en laissant derrière lui un héritage important, visible en partie dans cette exposition.